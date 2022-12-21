В Госдуме предложили ввести наказание за подачу ложных сведений в налоговые органы

В законопроекте предлагается дополнить УК РФ статьей «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Ее санкции предусматривают штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет в случае подачи в налоговые органы заведомо поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций и причинения значительного ущерба гражданам или организациям. Если же деяние было совершено группой лиц или причинило особо крупный ущерб, наказание может достигать семи лет лишения свободы.

Ранее глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости ввести ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

