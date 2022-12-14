Депутаты приняли в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, сообщает ТАСС.

Кадыров рассказал о задержании диверсантов-подрывников в Херсонской области

Авторы инициативы предлагают внести поправки в уголовный кодекс РФ и наказывать за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов. Также предлагается ввести уголовную ответственность за финансирование диверсий, за обучение диверсантов и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий.

В зависимости от тяжести преступления законопроект предлагает наказание от 8 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения, со штрафом или без.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что за подрывом моста в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка стоят украинские диверсанты, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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