Голикова: кабмин готовит изменения в указ президента о многодетных семьях

По её словам, изменения в нормативный акт, датируемый 90-ми годами прошлого века, вносятся по рекомендации главы государства.

Голикова рассказала, что документ закрепляет некий набор льгот для многодетных семей в зависимости от возможностей того или иного региона РФ.

«Дальше будет решение президента по поводу того, как нормативно этот вопрос регулировать», - пояснила она.

Вице-премьер также уточнила, что в прошлом году регионы направили на поддержку многодетных семей 60,6 млрд рублей, по итогам восьми месяцев 2023 года – ещё 38 млрд. рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

