В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
В Госдуме предлагают ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости. Соответствующую инициативу разработали депутаты фракции ЛДПР, сообщает RT.
Законопроект предполагает, что пожилые люди, имеющие страховой стаж не менее 30 лет, будут получать дополнительную выплату в размере двойного прожиточного минимума российских пенсионеров. Общая стоимость подобной доплаты превысит 26 тысяч рублей.
При этом те, кто имеет право на социальную доплату к пенсии и аналогичную доплату к страховой пенсии по старости, предусмотренной законом, по мнению депутатов, должны получать одну из выплат по выбору.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru