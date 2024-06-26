В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

В Госдуме предлагают ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости. Соответствующую инициативу разработали депутаты фракции ЛДПР, сообщает RT.

Голикова: в Соцфонде хватит денег для индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект предполагает, что пожилые люди, имеющие страховой стаж не менее 30 лет, будут получать дополнительную выплату в размере двойного прожиточного минимума российских пенсионеров. Общая стоимость подобной доплаты превысит 26 тысяч рублей.

При этом те, кто имеет право на социальную доплату к пенсии и аналогичную доплату к страховой пенсии по старости, предусмотренной законом, по мнению депутатов, должны получать одну из выплат по выбору.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ГосдумаПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры