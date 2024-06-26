В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

Законопроект предполагает, что пожилые люди, имеющие страховой стаж не менее 30 лет, будут получать дополнительную выплату в размере двойного прожиточного минимума российских пенсионеров. Общая стоимость подобной доплаты превысит 26 тысяч рублей.

При этом те, кто имеет право на социальную доплату к пенсии и аналогичную доплату к страховой пенсии по старости, предусмотренной законом, по мнению депутатов, должны получать одну из выплат по выбору.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

