Голикова: в Соцфонде хватит денег для индексации пенсий работающим пенсионерам

Около 100 млрд рублей потребуется для индексациипенсий работающим пенсионерам. Об этом на полях ПМЭФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, окончательная сумма будет определена после установления уровня инфляции — после 1 февраля 2025 года. Голикова подчеркнула, что средств в Социальном фонде для этих целей достаточно.