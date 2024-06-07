Голикова: в Соцфонде хватит денег для индексации пенсий работающим пенсионерам
Около 100 млрд рублей потребуется для индексациипенсий работающим пенсионерам. Об этом на полях ПМЭФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, окончательная сумма будет определена после установления уровня инфляции — после 1 февраля 2025 года. Голикова подчеркнула, что средств в Социальном фонде для этих целей достаточно.
Вице-премьер также добавила, что совместно с депутатами Госдумы будет готовится соответствующий закон, передает «Газета.Ru».
В настоящее время в России насчитывается 7,8 млн работающих пенсионеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru