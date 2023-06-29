В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

По данным регионального следственного управления Следственного комитета РФ, тело ребенка обнаружили утром 29 июня. Специалисты отмечают, что смерть наступила несколько месяцев назад, пишет «Свободная пресса». Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

«Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в тo же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее», — отметил исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, тело ребенка обнаружили в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Правоохранители возбудили уголовные дела об убийстве малолетнего, а также по факту возможного должностного преступления сотрудников органов опеки.

