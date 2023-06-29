В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

Шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге, нашли мертвым. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области на странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что 6-летний ребенок ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день поиски мальчика начали сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры из поисковых отрядов, напоминает Ura.ru.

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По данным регионального следственного управления Следственного комитета РФ, тело ребенка обнаружили утром 29 июня. Специалисты отмечают, что смерть наступила несколько месяцев назад, пишет «Свободная пресса». Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

«Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в тo же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее», — отметил исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, тело ребенка обнаружили в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Правоохранители возбудили уголовные дела об убийстве малолетнего, а также по факту возможного должностного преступления сотрудников органов опеки.

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Фото: arh.sledcom.ru
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