В Госдуме предложили ввести льготы для опекунов

Федоров отметил, что для социализации и всестороннего развития ребенка приемные семьи являются необходимыми. Он предложил стимулировать и поддерживать таких граждан с помощью предоставления им льготы на уплату земельного налога до наступления совершеннолетия усыновленного ребенка.

По словам Федорова, сейчас такую же льготу при начислении земельного налога имеют ветераны ВОВ, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи, пишет URA.RU.

