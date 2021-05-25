В Госдуме предложили ввести льготы для опекунов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести льготы на начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо главе Минтруда Антону Котякову.

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Федоров отметил, что для социализации и всестороннего развития ребенка приемные семьи являются необходимыми. Он предложил стимулировать и поддерживать таких граждан с помощью предоставления им льготы на уплату земельного налога до наступления совершеннолетия усыновленного ребенка.

По словам Федорова, сейчас такую же льготу при начислении земельного налога имеют ветераны ВОВ, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогЛьготыГосдума
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