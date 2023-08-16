ЦБ отменил ограничения на предельную стоимость кредитов

Банк России с 16 августа ввел ограничения на предельную стоимость кредита (ПСК). Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

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Мера будет действовать до конца 2023 года. В ЦБ отметили, что решение даст банкам возможность более гибко регулировать условия по займам и депозитам.

ЦБ в июле поднял ключевую ставку до 8,5%. На внеплановом заседании 15 августа регулятор довел показатель до 12% на фоне ослабления рубля.

После резкого повышения ключевой ставки кредитные организации анонсировали подъем ставок по депозитам и займам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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