ЦБ отменил ограничения на предельную стоимость кредитов
Банк России с 16 августа ввел ограничения на предельную стоимость кредита (ПСК). Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.
Мера будет действовать до конца 2023 года. В ЦБ отметили, что решение даст банкам возможность более гибко регулировать условия по займам и депозитам.
ЦБ в июле поднял ключевую ставку до 8,5%. На внеплановом заседании 15 августа регулятор довел показатель до 12% на фоне ослабления рубля.
После резкого повышения ключевой ставки кредитные организации анонсировали подъем ставок по депозитам и займам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru