ЦБ отменил ограничения на предельную стоимость кредитов

Мера будет действовать до конца 2023 года. В ЦБ отметили, что решение даст банкам возможность более гибко регулировать условия по займам и депозитам.

ЦБ в июле поднял ключевую ставку до 8,5%. На внеплановом заседании 15 августа регулятор довел показатель до 12% на фоне ослабления рубля.

После резкого повышения ключевой ставки кредитные организации анонсировали подъем ставок по депозитам и займам, передает «Радиоточка НСН».

