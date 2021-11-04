В Госдуме предложили ввести геномную экспертизу для всех россиян

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, въезжающих на территорию страны, пишет Ura.ru.

«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — заявил парламентарий.

По словам Выборного, законопроект о геномной экспертизе мигрантов может быть принят «при правильной подготовке, отсутствии конфликтов норм права». Зампред думского комитета подчеркнул, что в основе инициативы лежат механизмы, которые позволят пресечь «совершение мигрантами правонарушений на территории нашего государства». Правоохранительные органы благодаря геномным данным смогут оперативно устанавливать правонарушителей и привлекать их к ответственности, таким образом отвечая «на запрос общества о неотвратимости наказания». По мнению Выборного, параллельно с подобными законопроектами необходимо популяризовать высокую правовую культуру и гражданскую ответственность.

В свою очередь, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев отметил, что геномная экспертиза мигрантов станет «серьезным подспорьем для раскрытия преступлений», и парламентарий поддержал бы эту инициативу.

