В Госдуме предложили ввести единый стандарт тишины

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой ввести в России единый стандарт времени тишины, сообщает газета «Подмосковье сегодня».

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Парламентарий полагает, что необходимо унифицировать действующие нормы.

Он напомнил, что в Подмосковье установлен запрет на любые работы с 13 до 15 часов. Депутат призвал распространить областные нормы на другие регионы.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил штрафовать шумящих в ночное время байкеров и автомобилистов. Парламентарий отправил законопроект на рассмотрение в правительство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПодмосковьеГосдума

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