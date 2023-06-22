В Госдуме предложили ввести единый стандарт тишины

Парламентарий полагает, что необходимо унифицировать действующие нормы.

Он напомнил, что в Подмосковье установлен запрет на любые работы с 13 до 15 часов. Депутат призвал распространить областные нормы на другие регионы.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил штрафовать шумящих в ночное время байкеров и автомобилистов. Парламентарий отправил законопроект на рассмотрение в правительство, передает «Радиоточка НСН».

