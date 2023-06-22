В Госдуме предложили ввести единый стандарт тишины
Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой ввести в России единый стандарт времени тишины, сообщает газета «Подмосковье сегодня».
Парламентарий полагает, что необходимо унифицировать действующие нормы.
Он напомнил, что в Подмосковье установлен запрет на любые работы с 13 до 15 часов. Депутат призвал распространить областные нормы на другие регионы.
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил штрафовать шумящих в ночное время байкеров и автомобилистов. Парламентарий отправил законопроект на рассмотрение в правительство, передает «Радиоточка НСН».
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