В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

Парламентарии предложили денонсировать протокол о вступлении России в МВФ, Международный банк реконструкции и развития, Международную ассоциацию развития. Документ был подписан в 1992 году в Вашингтоне. В КПРФ отметили, что западные страны ввели нелегитимные санкции против России, несмотря на членство страны в МВФ. При этом сам фонд не осудил рестрикции.

В КПРФ считают, что из-за вступления в МВФ Россия «утратила суверенитет и превратилась в колонию»

«Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России "санкций" (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации. Соответственно, России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ранее исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин заявил о неизбежной фрагментации мировой экономики из-за использования доллара и евро в качестве оружия в торговле и финансах. В качестве примера необратимости этого процесса специалист привел последствия антироссийских санкций, которые привели к временному исчезновению ряда товаров, пишет Ura.ru.

