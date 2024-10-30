Глава СПЧ призвал работодателей заключать договор медстрахования с каждым мигрантом

Работодателям необходимо заключать договор медстрахования с каждым мигрантом, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, до сих пор не ясно, сколько средств уходит на медпомощь мигрантам и их семьям. Поэтому необходимо возложить на работодателя обязанность заключения договоров медстрахования.

В России выдавать сертификаты мигрантам смогут только госучреждения из списка

Фадеев отметил, что стандарт медстраховки должно утвердить правительство.

«Без повышения ответственности работодателя мы не добьемся решения миграционной проблемы», - добавил глава СПЧ.

Ранее стало известно, что более 60 мигрантов выдворят за пределы России после рейда в Химках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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