Глава СПЧ призвал работодателей заключать договор медстрахования с каждым мигрантом
Работодателям необходимо заключать договор медстрахования с каждым мигрантом, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
По его словам, до сих пор не ясно, сколько средств уходит на медпомощь мигрантам и их семьям. Поэтому необходимо возложить на работодателя обязанность заключения договоров медстрахования.
Фадеев отметил, что стандарт медстраховки должно утвердить правительство.
«Без повышения ответственности работодателя мы не добьемся решения миграционной проблемы», - добавил глава СПЧ.
Ранее стало известно, что более 60 мигрантов выдворят за пределы России после рейда в Химках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru