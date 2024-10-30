Глава СПЧ призвал работодателей заключать договор медстрахования с каждым мигрантом

Работодателям необходимо заключать договор медстрахования с каждым мигрантом, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, до сих пор не ясно, сколько средств уходит на медпомощь мигрантам и их семьям. Поэтому необходимо возложить на работодателя обязанность заключения договоров медстрахования.