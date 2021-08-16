В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе

В Госдуме предложил возвращать многодетным родителям средства, потраченные ими ранее на обучение в вузе. С инициативой выступил депутат Василий Власов. В своём обращении, направленном имя главы Минтруда Антона Котякова, парламентарий отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

По этом причине он считает необходимым оценить возможность возврата россиянам средств, ранее затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до 35 лет, сообщает RT.

Василий Власов подчеркнул, что реализация этой инициативы стала бы для молодых семей значительным стимулом в вопросе рождения детей. Она позволила бы многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет средства, которые были потрачены на обучение.

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А ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в стране главными экспертами по ценам являются граждане, которые каждый день закупают продукты, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Она отметила, что нужен так называемый «народный контроль», чтобы цены за ценами на продукты следили не только представители партии и эксперты, но и родители, в том числе из многодетных семей.

По словам детского омбудсмена, это позволит властям быть в курсе реального положения дел.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Многодетные СемьиДеньгиОбучениевузыГосдума
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