В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе

В Госдуме предложил возвращать многодетным родителям средства, потраченные ими ранее на обучение в вузе. С инициативой выступил депутат Василий Власов. В своём обращении, направленном имя главы Минтруда Антона Котякова, парламентарий отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

По этом причине он считает необходимым оценить возможность возврата россиянам средств, ранее затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до 35 лет, сообщает RT.

Василий Власов подчеркнул, что реализация этой инициативы стала бы для молодых семей значительным стимулом в вопросе рождения детей. Она позволила бы многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет средства, которые были потрачены на обучение.

