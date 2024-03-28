В Госдуме предложили вовлекать Telegram в выявление террористического контента

По его мнению, блокировка второй по-популярности в РФ соцсети и самого популярного в стране мессенджера будет негативно воспринята обществом.

«Лучше вести с ними работу... вовлекать их в профилактику, мониторинг, выявление запрещенного контента, в том числе террористического», - указал парламентарий.

Метелев добавил, что Telegram работает в рамках законодательства, а его администрация и владелец Павел Дуров всегда сотрудничают с правоохранителями.

Ранее Роскомнадзор заявил, что за двое суток были заблокированы 11 Telegram-каналов с якобы анонсами терактов на территории РФ, сообщает RT.



