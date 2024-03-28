«Пока договариваются»: Россия может заблокировать Telegram на 80%

Герман Клименко заявил НСН, что технически Роскомнадзор может на 80% заблокировать Telegram, но пока с Павлом Дуровым удается договариваться. 

Технически Роскомнадзор может на 80% заблокировать Telegram, но пока с Павлом Дуровым удается договариваться, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН. По его словам, в России на этот случай предусмотрено и законодательство, и специальное оборудование, но сервис давно стал социальным, его блокировка – это крайние меры.

Блокировать Telegram в России не будут, но Кремль ожидает от владельца сервиса Павла Дурова «большего внимания» к мессенджеру, поскольку он «все больше становится инструментом в руках террористов», заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Технические возможности у государства влиять на Дурова и Telegram сейчас существуют. Принято законодательство, закуплено оборудование, проводится эксперимент Роскомнадзора по блокировке сервисов VPN. Если бы сегодня повторилась история с блокировкой Telegram, у Павла Дурова была бы более тяжелая ситуация. Процентов на 80% мессенджер бы был заблокирован, блокировки на 100% быть не может в силу того, что много кабелей в мире, спутников и так далее», - отметил он.

При этом, по его словам, Россия на данный момент договаривается с Павлом Дуровым, который сам не отказывается от конструктивного диалога.

«Но Россия находится в той же позиции, как Испания, которая недавно заблокировала Telegram за нарушение авторских прав, а затем это решение суда было приостановлено, чтобы разобраться, какое решение эта блокировка окажет на страну. Telegram сегодня стал неким социальным сервисом. Все государства вынуждены договариваться с международными корпорациями. Видимо, с Дуровым пытаются договариваться. Сам Дуров тоже бережет свою репутацию и разбирается с какими-то случаями, которые касаются террористов или конкретно запрещенной информации, самостоятельно. Это не просто сотрудничество, это оперативное сотрудничество, от которого Дуров не отказывается», - рассказал собеседник НСН.

Российские спецслужбы работают в контакте с администрацией Telegram, но даже полный контроль над переписками и контентом не помогает предотвращать преступления, сказал «Радиоточке НСН» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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