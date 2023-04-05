В Госдуме предложили вернуть в школы «рыбный день»
Депутат Госдумы Надежда Школкина направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о возвращении в школы «рыбного дня».
«Нужно разработать рецептуру и формат блюд, которые понравятся детям. Кто-то наггетсы делает, кто-то филе трески в картофельных слайсах», - цитирует Школкину издание «Подъем».
Парламентарий отметила, что сегодняшние рыбные блюда детям не нравятся. По ее словам, некоторые повара используют рецепты из 70-ых годов прошлого столетия, другие просто не хотят готовить рыбу.
Школкина рассказала, что у нее в планах собрать известных шеф-поваров, предложить им создать рецептуру из той рыбы, которая может пройти по стоимости и качеству в школах, и провести опросы среди школьников и родителей.
Ранее тульский губернатор Александр Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть черчение в школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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