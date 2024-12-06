Анастасия Ракова рассказала о старте продаж новогодних товаров на социальном маркетплейсе

Особая коллекция новогодних товаров появилась на социальном маркетплейсе «Москва – добрый город», в преддверии праздника москвичи смогут подобрать подарок и поддержать горожан с инвалидностью. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, социальный маркетплейс развивают уже три года, с его помощью жители города с инвалидностью или в трудной жизненной ситуации получают возможность профессионально реализоваться.

«Сейчас на платформе представлено свыше 1,7 тысячи эксклюзивных изделий, которые изготовлены вручную людьми с инвалидностью. Их мастерскими стали 50 НКО, открытых при поддержке города. Ассортимент маркетплейса регулярно пополняется сезонными и тематическими предметами домашнего обихода и гардероба. В преддверии новогодних праздников мы добавили на сайт проекта еще один специализированный раздел», — поделилась Ракова.

На ресурсе представили новогодние сувениры и предметы одежды для холодного времени года. Каждое представленное на социальном маркетплейсе изделие уникально. При покупке этих товаров горожане не только порадуют своих близких, но и подарят новогоднее чудо авторам работ.

По словам Раковой, за последний год продажи на платформе увеличились в 2,5 раза, каталог товаров стал больше на 15%. На социальном маркетплейсе можно приобрести вязаные шарфы, снуды, варежки, пледы, елочные украшения, подвески, ароматические свечи. В частности, мастера реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла» подготовили новогодние вязаные мягкие игрушки и палантины, свечи, сувениры из мыла, керамическую посуду. Благотворительный фонд поддержки социнициатив и помощи людям в трудной жизненной ситуации «Лавка радостей» представил вязаные шапки, пледы и елочные игрушки. В свою очередь, студия для детей-сирот, детей с особыми нуждами, выпускников интернатов «Дети Марии» изготовила повязки на голову, шерстяные варежки, кошельки, валяные елочные игрушки, эко-сумки.

Некоммерческие организации будут принимать заявки на новогоднюю продукцию до конца декабря. Приобрести изделия могут как простые москвичи, так и компании или учреждения.

Первый в стране государственный социальный маркетплейс онлайн-магазинов НКО «Москва — добрый город» был создан в 2021 году. Проект реализуется при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

