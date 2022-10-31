В Госдуме предложили вдвое увеличить пенсионные коэффициенты за рождение детей
Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об увеличении пенсионных коэффициентов за рождение детей. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Сегодня с коллегами по ЛДПР вносим законопроект, который в 2 раза увеличит пенсионные коэффициенты за рождение детей. Воспитание детей - наверное, самая сложная работа. Уход за ребенком должен не просто засчитываться в страховой стаж, но и приносить повышенные пенсионные баллы», — написал парламентарий в Telegram.
Отмечается, что подобная мера положительно скажется на рождаемости и достатке семей, пишет Ura.ru.
Соответствующие изменения в закон о страховых пенсиях могут вступить в силу с 1 января следующего года.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет. За эти периоды начисляют пенсионные коэффициенты: 1,8 за период ухода за первым ребенком, 3,6 — за вторым, 5,4 — за третьим или четвертым. С учетом стоимости пенсионных баллов, за четырех и более детей можно получить доплату к пенсии в размере 2608,84 рубля в месяц. После внесения изменений эта сумма вырастет до 5217,7 рубля.
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