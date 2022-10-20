Путин разрешил правительству индексировать пенсии прокуроров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство получило полномочия по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета, сообщает пресс-служба Кремля.

Пенсии по старости проиндексируют на 4,8%

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, кабмин сможет принимать решения об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.

Речь идёт об окладах по должности, доплат за классный чин и за выслугу лет, а также ежемесячной надбавке к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.

Ранее Путин подписал указы об увеличении с 1 октября 2022 года окладов российских госслужащих и дипломатов в 1,04 раза, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный Комитет РфПрокурорПенсииПравительство РоссииВладимир Путин
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