В Госдуме предложили ужесточить закон об использовании поддельных госномеров
В Госдуме предложили законопроект, который введет ответственность за регулярное использование поддельных госномеров, сообщили «Известия».
Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что существующие меры наказания не останавливают нарушителей, которые систематически пользуются поддельными автомобильными номерами. Нилов посчитал, что зачастую правонарушителями являются состоятельные россияне, которые стремятся избежать штрафов. Именно поэтому в качестве наказания предполагается ввести общественные или исправительные работы.
Изменения могут коснуться первого пункта статьи 326 УК РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). За регулярные правонарушения предлагают наказывать обязательными работами на срок до 300 часов или исправительными работами на срок до года.
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