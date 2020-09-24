В Госдуме предложили увеличить штраф за повторный ложный вызов скорой

Сейчас за первый и последующие ложные вызовы штрафуют на сумму от тысячи до полутора тысяч рублей. По его мнению, это "не соответствует общественной опасности деяния".

Примечательно, что Лисовский не добавил к законопроекту обязательный отзыв правительства. Это значит, что профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может вернуть документ автору.

