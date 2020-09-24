В Госдуме предложили увеличить штраф за повторный ложный вызов скорой
В Госдуме предложили штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей за повторный ложный вызов скорой помощи, полиции, пожарной охраны и специализированных служб, текст законопроекта доступен в электронной базе нижней палаты парламента.
Автором инициативы стал сенатор Сергей Лисовский.
Сейчас за первый и последующие ложные вызовы штрафуют на сумму от тысячи до полутора тысяч рублей. По его мнению, это "не соответствует общественной опасности деяния".
Примечательно, что Лисовский не добавил к законопроекту обязательный отзыв правительства. Это значит, что профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может вернуть документ автору.
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