Правозащитники призвали простить штрафы за нарушение самоизоляции
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с идеей отмены всех штрафов, выписанных россиянам за нарушение режима самоизоляции, сообщает Ura.ru.
Речь идёт о случаях, которые не повлекли негативных последствий – например, заражения других людей. В СПЧ считают, что если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак не повлияет на ситуацию.
Отменить штрафы можно, если Госдума издаст акт о первой в России административной амнистии, полагают правозащитники.
В Москве режим самоизоляции действовал с 15 апреля и был отменён в июне. В столице действовали штрафы за нарушение режима повышенной готовности в размере четырёх тысяч рублей для первого случая и пяти тысяч рублей – для повторных. Штрафы за нарушение обязательного карантина были больше – от 15 тысяч до 40 тысяч для граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru