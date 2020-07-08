Правозащитники призвали простить штрафы за нарушение самоизоляции

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с идеей отмены всех штрафов, выписанных россиянам за нарушение режима самоизоляции, сообщает Ura.ru.

Речь идёт о случаях, которые не повлекли негативных последствий – например, заражения других людей. В СПЧ считают, что если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак не повлияет на ситуацию.

Отменить штрафы можно, если Госдума издаст акт о первой в России административной амнистии, полагают правозащитники.

В Москве режим самоизоляции действовал с 15 апреля и был отменён в июне. В столице действовали штрафы за нарушение режима повышенной готовности в размере четырёх тысяч рублей для первого случая и пяти тысяч рублей – для повторных. Штрафы за нарушение обязательного карантина были больше – от 15 тысяч до 40 тысяч для граждан.

