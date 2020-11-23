В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение силовикам

Штраф для граждан за неповиновение силовикам в ходе митинга может вырасти в четыре раза. Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внёс депутат Дмитрий Вяткин.

Речь идёт о повторном неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, а также воспрепятствованию выполнению их служебных обязанностей, передаёт РИА ФАН.

Согласно документу, который размещён в думской электронной базе данных, за подобное правонарушение организаторов или участников собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, предлагается наказывать штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

В качестве альтернативы предложены административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Наказание для должностных лиц составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

В настоящее время максимальные штрафы за неповиновение законному распоряжению силовиков составляют для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20 тысяч рублей, для юридических лиц - 100 тысяч рублей.

