В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от зарплаты

Партия ЛДПР предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя, а также сделать минимальный размер этой выплаты на уровне прожиточного минимума для детей из регионов. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу партии.

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Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ 2 сентября. Согласно документу, молодой маме будут выплачивать 60% от ее прежнего среднего заработка вместо 40%.

Однако в партии отметили, что в некоторых случаях 60% от заработной платы – это все равно маленькая сумма, поэтому необходимо минимальный размер пособия приравнять к прожиточному минимуму для детей.

Ранее глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что депутаты от ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей с 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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