В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от зарплаты

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ 2 сентября. Согласно документу, молодой маме будут выплачивать 60% от ее прежнего среднего заработка вместо 40%.

Однако в партии отметили, что в некоторых случаях 60% от заработной платы – это все равно маленькая сумма, поэтому необходимо минимальный размер пособия приравнять к прожиточному минимуму для детей.

Ранее глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что депутаты от ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей с 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

