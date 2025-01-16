В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

Инициатива также предполагает установку минимального размера пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума.

Уточняется, что среди авторов законопроекта группа депутатов во главе с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким. По словам депутатов, на данный момент, выходя в декрет, россиянки могут рассчитывать лишь на 40% от своего привычного заработка. При этом если женщина была уволена, стала мамой в период обучения в вузе или не имела работы по иным причинам, она будет получать только минимальный размер пособия в 9,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума может в феврале рассмотреть проект о продлении материнского капитала до 2030 года. Сейчас программа маткапитала действует до начала 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

