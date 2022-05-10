В Госдуме предложили упростить въезд зарубежным ученым
Безвизовый режим следует ввести в России для въезда в страну зарубежных ученых. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Политик указал, что в США создают максимально удобные условия и визовый режим для привлечения специалистов, отмечает РЕН ТВ.
«Предлагаю (создать режим въезда), чтобы научные сотрудники и те, кто занимается (новыми) технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны», — приводит слова парламентария РИА Новости.
Как отметил Чернышов, облегчение въезда иностранным ученым будет правильным решением, чтобы они смогли работать в университетах и НИИ в России, пишет Газета.ру.
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