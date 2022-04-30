СМИ: США хотят переманить на работу российских специалистов

По данным агентства, Белый дом намерен лишить российское руководство специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики. Американская администрация запросила у Конгресса разрешение отменить требование подтверждения трудоустройства для российских специалистов-соискателей рабочей визы США.

Bloomberg отмечает, что Соединенные Штаты рассчитывают переманить магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в области полупроводников, кибербезопасности, компьютерных систем, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей, космических, перспективных и ядерных технологий.

По словам источника в Белом доме, инициатива нацелена на то, чтобы «ослабить высокотехнологичные ресурсы» России в ближайшее время и «подорвать инновационную базу» РФ в долгосрочной перспективе.

