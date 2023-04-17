В Госдуме предложили упразднить авторские права на военные песни

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила упразднить авторские права на военные песни. С таким заявлением она выступила в эфире радио «Говорит Москва».

Так она прокомментировала сообщения журналиста Антона Красовского, который пожаловался, что при съемках музыкального проекта к 9 мая внуки авторов военных песен не разрешили ему использовать произведения.

«Эти песни стали народными», - объяснила она свою позицию.