В Госдуме предложили упразднить авторские права на военные песни
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила упразднить авторские права на военные песни. С таким заявлением она выступила в эфире радио «Говорит Москва».
Так она прокомментировала сообщения журналиста Антона Красовского, который пожаловался, что при съемках музыкального проекта к 9 мая внуки авторов военных песен не разрешили ему использовать произведения.
«Эти песни стали народными», - объяснила она свою позицию.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что антироссийские музыкальные треки с призывами «убивать русских» и прославляющие украинскую армию не должны быть доступны на российских стриминговых сервисах. Депутат Елена Драпеко призвала не размещать на российских ресурсах композиции музыкантов-иноагентов.
На этом фоне член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «старые» песни артистов-иноагентов звучат немым укором для всех, кто поддерживает специальную военную операцию.
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