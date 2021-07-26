В Госдуме предложили указывать национальность в паспортах
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в российские паспорта графу «национальность». Об этом он заявил на радио «Говорит Москва».
Депутат отметил, что несколько коренных народов, которые проживают на территории России, хотели бы иметь подобную информацию в паспорте. При этом Гильмутдинов добавил, что вопрос о возвращении графы «национальность» неоднократно обсуждался в комитете.
Эту графу убрали из российских паспортов в 1992 году. Национальность гражданина определялась по происхождению его родителей. Часто это служило поводом для притеснения одного народа другими.
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