В Госдуме предложили указывать национальность в паспортах

Депутат отметил, что несколько коренных народов, которые проживают на территории России, хотели бы иметь подобную информацию в паспорте. При этом Гильмутдинов добавил, что вопрос о возвращении графы «национальность» неоднократно обсуждался в комитете.

Эту графу убрали из российских паспортов в 1992 году. Национальность гражданина определялась по происхождению его родителей. Часто это служило поводом для притеснения одного народа другими.

