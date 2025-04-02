В Госдуме предложили уголовное наказание за повторную продажу детям энергетиков

За повторную продажу детям энергетических напитков следует ввести уголовное наказание. Как пишет «Газета.Ru», с такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

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В частности, предлагается ввести штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы от трёх до шести месяцев. Также инициатива предусматривает для виновных исправительные работы до одного года и запрет на торговлю на срок до трёх лет.

В ЛДПР считают, что уголовная ответственность заставит продавцов задуматься и снизит риски повторной продажи детям вредных напитков.

«Мы предлагаем внести изменения в УК, чтобы торговцы... зарубили себе на носу – церемониться с ними не станут... Повторно продаёшь ребенку энергетик – будь готов к исправительным работам и клейму уголовника», - заключил Слуцкий.

Ранее в России начал действовать закон, запрещающий продажу детям до 18 лет безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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