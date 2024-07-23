В Госдуме предложили тратить маткапитал на сборы к школе
В Госдуме предложили использовать средства регионального материнского капитала на подготовку ребенка к школе. Деньги можно потратить на покупку школьной формы и канцелярии, если ребенку уже исполнилось шесть лет. Об этой инициативе сообщил председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит URA.RU.
Слуцкий уточнил, что в перечень возможных направлений для распоряжения маткапиталом предлагается включить портфель, школьную форму и канцелярию при достижении ребенком возраста шести лет.
Депутат отметил, что сборы ребенка к школе – всегда серьезный удар по бюджету семьи, а предложенные поправки помогут более качественно подготовиться к новому учебному году.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о мерах поддержки для семей с детьми в регионах России, напоминает RT.
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