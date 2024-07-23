В Госдуме предложили тратить маткапитал на сборы к школе

Слуцкий уточнил, что в перечень возможных направлений для распоряжения маткапиталом предлагается включить портфель, школьную форму и канцелярию при достижении ребенком возраста шести лет.

Депутат отметил, что сборы ребенка к школе – всегда серьезный удар по бюджету семьи, а предложенные поправки помогут более качественно подготовиться к новому учебному году.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о мерах поддержки для семей с детьми в регионах России, напоминает RT.

