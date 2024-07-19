Генпрокурор Краснов потребовал не допустить роста цен на школьные принадлежности
Цены на школьные принадлежности будут отслеживать, в том числе, и сотрудники прокуратуры. Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал от своих подчиненных не допустить необоснованного роста цен в преддверии нового учебного года, сообщает «Интерфакс».
При этом прокуроры намерены оценивается не только законность действий продавцов и производителей товара, но и полноту принятых местными органами власти мер по стабилизации цен в регионах.
Надзорное ведомство проверит также организацию школьного питания и процедуру выбора поставщика.
Ранее детский омбудсмен объяснила взлетевшие затраты на школьные принадлежности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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