Генпрокурор Краснов потребовал не допустить роста цен на школьные принадлежности

Цены на школьные принадлежности будут отслеживать, в том числе, и сотрудники прокуратуры. Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал от своих подчиненных не допустить необоснованного роста цен в преддверии нового учебного года, сообщает «Интерфакс».

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При этом прокуроры намерены оценивается не только законность действий продавцов и производителей товара, но и полноту принятых местными органами власти мер по стабилизации цен в регионах.

Надзорное ведомство проверит также организацию школьного питания и процедуру выбора поставщика.

Ранее детский омбудсмен объяснила взлетевшие затраты на школьные принадлежности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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