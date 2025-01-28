В Госдуме предложили тестировать полицейских на традиционные ценности

По его словам, для этого необходим тест, позволяющий выявлять «личные убеждения и моральные ориентиры кандидатов на погоны».

Депутат привёл в пример крупные компании, где проверяют не только наличие у сотрудника определённых навыков, но и его соответствие стандартам корпоративной культуры.

«Поэтому необходимо оценивать будущих стражей закона на приверженность к ценностям нашего государства», - заключил Гусев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов назвал людей в возрасте 20-30 лет «потерянным поколением», так как соцсети и голливудское кино воспитали их на чуждых ценностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

