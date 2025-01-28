В Госдуме предложили тестировать полицейских на традиционные ценности
Сотрудников полиции следует проверять на приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступил замруководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев.
По его словам, для этого необходим тест, позволяющий выявлять «личные убеждения и моральные ориентиры кандидатов на погоны».
Депутат привёл в пример крупные компании, где проверяют не только наличие у сотрудника определённых навыков, но и его соответствие стандартам корпоративной культуры.
«Поэтому необходимо оценивать будущих стражей закона на приверженность к ценностям нашего государства», - заключил Гусев.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов назвал людей в возрасте 20-30 лет «потерянным поколением», так как соцсети и голливудское кино воспитали их на чуждых ценностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru