В Госдуме предложили субсидировать ж/д билеты для пенсионеров
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионером право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Он направил письмо с предложением главе Минтранса Виталию Савельеву. Об этом пишет RT.
Сухарев отметил, что пенсионеры в данным момент не относятся к категории граждан, которые имеют право приобретать ж/д билеты на льготных условиях. При этом, по словам депутата, многие пенсионеры имеют родственников, которые проживают в дальних регионах, поэтому для их посещения некоторые пожилые граждане вынуждены покупать билеты на сумму, соразмерную своей пенсии.
Депутат предложил дать пенсионерам право два раза в год покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50% на любые даты при условии наличия билетов.
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