В Госдуме предложили субсидировать ж/д билеты для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионером право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Он направил письмо с предложением главе Минтранса Виталию Савельеву. Об этом пишет RT.

Сухарев отметил, что пенсионеры в данным момент не относятся к категории граждан, которые имеют право приобретать ж/д билеты на льготных условиях. При этом, по словам депутата, многие пенсионеры имеют родственников, которые проживают в дальних регионах, поэтому для их посещения некоторые пожилые граждане вынуждены покупать билеты на сумму, соразмерную своей пенсии.