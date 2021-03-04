СМИ: В России резко подорожали авиабилеты
Стоимость авиабилетов в России резко увеличилась, сообщает «Коммерсант».
В частности, средняя цена авиабилета за рубеж в начале марта 2021 года выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, стоимость перелёта в ОАЭ выросла в два раза, в Грузию - в 2,5 раза, в Египет - на 29%.
Стали дороже и перелёты по внутренним направлениям, но здесь рост не такой значительный. Например, билеты в Сочи подорожали на 8%, а в Симферополь - на 13,2%.
По данным экспертов, повышение цен обусловлено желанием авиаперевозчиков покрыть убытки, которые они понесли из-за закрытия границ во время пандемии в 2020 году.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко порекомендовала россиянам планировать летние отпуска в 2021 году в России, сообщает RT. По её словам, тогда не придётся бояться, что закроются какие-то границы.
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