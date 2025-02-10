В Госдуме предложили создать список разрешенных имен для детей
Депутаты Госдумы разработали законопроект, который ограничит выбор имен для детей. Инициатива предусматривает утверждение перечня разрешенных имен, чтобы защитить детей от нестандартных и potentially травмирующих наименований, сообщила первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
По ее словам, законопроект изначально ориентировался на запрет именования девочек мужскими именами и наоборот. Однако в финальной версии предполагается создание "большого закрытого списка" имен, одобренных для использования.
Буцкая подчеркнула, что закон направлен на защиту детей от потенциальных рисков, таких как странные или неподобающие имена вроде «Пельмень» или «Тумбочка».
Депутат добавила, что государство должно обеспечить выбор имени, который не нарушает права ребенка на нормальное развитие. Законопроект также затронет предложение о праве детей менять свои имена до 18 лет, если это необходимо для защиты от травли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru