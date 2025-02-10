В Госдуме предложили создать список разрешенных имен для детей

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который ограничит выбор имен для детей. Инициатива предусматривает утверждение перечня разрешенных имен, чтобы защитить детей от нестандартных и potentially травмирующих наименований, сообщила первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

По ее словам, законопроект изначально ориентировался на запрет именования девочек мужскими именами и наоборот. Однако в финальной версии предполагается создание "большого закрытого списка" имен, одобренных для использования.