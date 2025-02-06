Более тысячи новорожденных в Москве получили двойные имена в 2024 году

Уточняется, что двойное имя получили 847 мальчиков (Егор-Лука, Марк-Иосиф и другие) и 332 девочки. Для девочек часто выбирали варианты в сочетании с именем Ева: Ева-Мария, Ева-Есения, Ева-Габриэль, Луна Ева. Также встречались имена Анна-Елизавета и Мия-Мария, Таисия-Антонина, Луна Кристал.

Тройное имя получили 55 мальчиков и 53 девочки (например, Аврора Мари Виктория), четверное имя выбрали родители трех мальчиков и двух девочек.

Ранее сообщалось, что Малина, Фея, Благодария, Зима и Семислав вошли в список самых необычных имен, которыми москвичи назвали своих детей в 2023 году. Среди самых необычных мужских имен оказались Марс, Урал, Север, Енисей, Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай, напоминает «Радиоточка НСН».

