Более тысячи новорожденных в Москве получили двойные имена в 2024 году
Более 900 московских мальчиков и около 400 девочек в 2024 году получили двойные, тройные и четверные имена, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Уточняется, что двойное имя получили 847 мальчиков (Егор-Лука, Марк-Иосиф и другие) и 332 девочки. Для девочек часто выбирали варианты в сочетании с именем Ева: Ева-Мария, Ева-Есения, Ева-Габриэль, Луна Ева. Также встречались имена Анна-Елизавета и Мия-Мария, Таисия-Антонина, Луна Кристал.
Тройное имя получили 55 мальчиков и 53 девочки (например, Аврора Мари Виктория), четверное имя выбрали родители трех мальчиков и двух девочек.
Ранее сообщалось, что Малина, Фея, Благодария, Зима и Семислав вошли в список самых необычных имен, которыми москвичи назвали своих детей в 2023 году. Среди самых необычных мужских имен оказались Марс, Урал, Север, Енисей, Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай, напоминает «Радиоточка НСН».
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