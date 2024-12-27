В Госдуме предложили создать программу по охране здоровья мужчин и их «сбережению»

Он также отметил, что мужчины часто откладывают поход к врачам при плохом самочувствии, что негативно сказывается на их здоровье.

По его словам, программа могла бы быть негосударственной.

Ранее стало известно, что в Росси среди мужчин набирает популярность процедура по увеличению плеч с помощью филлеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

