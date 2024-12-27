В Госдуме предложили создать программу по охране здоровья мужчин и их «сбережению»
Программу по охране здоровья мужчин и их «сбережению» предложил создать глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, сообщили РИА Новости.
«Без мужчин демографическую ситуацию не выправить никак», - приводит его слова информационное агентство.
Он также отметил, что мужчины часто откладывают поход к врачам при плохом самочувствии, что негативно сказывается на их здоровье.
По его словам, программа могла бы быть негосударственной.
Ранее стало известно, что в Росси среди мужчин набирает популярность процедура по увеличению плеч с помощью филлеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru