В Госдуме предложили создать перечень БАДов с доказанной эффективностью
Федот Тумусов заявил НСН, что БАДы сегодня не проходят исследования Минздрава, но среди них есть такие, эффективность которых доказана эмпирическим путем.
БАДы сегодня не проходят исследования Минздрава, но среди них есть такие, эффективность которых доказана эмпирическим путем, необходимо создать перечень «проверенных» добавок, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с НСН.
Минздрав предлагает допустить к продаже только те БАДы, которые доказали свою эффективность. Перед выпуском в обращение таких препаратов экспертные организации должны оценивать их исследования, которые подтверждают влияние добавок, пишут «Известия». Тумусов отметил, что эффективные добавки все-таки встречаются.
«На самом деле есть такие БАДы, которые доказали свою эффективность, но они определяются эмпирическим путем, это не соответствует тем требованиям, которые может предъявить Минздрав. У Минздрава своя методика определения эффективности – клинические испытания, регистрация и так далее. Но БАДы, к сожалению, такие процедуры не проходят. Я думаю, что Минздрав придумает какую-то методологию выявления и регистрации БАДов с доказанной эффективностью. Это займет некоторое время», - рассказал он.
При этом, по его словам, все БАДы проходят регистрацию в Роспотребнадзоре, что гарантирует их безопасность.
«Не думаю, что БАДы исчезнут с рынка, потому что они у нас регистрируются в Роспотребнадзоре. На рынке уже очень большое количество БАДов. Они могут исчезнуть в случае, если их никто покупать не будет. Но, кажется, этого никогда не случится. БАДы – это не лекарства, это пищевые добавки, это как пищевой продукт. Там проверяется только безопасность. Полезность и эффективность – это уже другая процедура и другая история. Речь идет о том, что у некоторых БАДов доказана медицинская эффективность, поэтому врачи могли бы их рекомендовать. Зарегистрированный БАД гарантирует безопасность. Две вещи надо просто различить», - заключил собеседник НСН.
Ранее Роскачество обнаружило в интернет-магазинах более 400 биологически активных добавок с запрещенными веществами в составе, передает «Радиоточка НСН».
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