В Госдуме предложили создать перечень БАДов с доказанной эффективностью

«На самом деле есть такие БАДы, которые доказали свою эффективность, но они определяются эмпирическим путем, это не соответствует тем требованиям, которые может предъявить Минздрав. У Минздрава своя методика определения эффективности – клинические испытания, регистрация и так далее. Но БАДы, к сожалению, такие процедуры не проходят. Я думаю, что Минздрав придумает какую-то методологию выявления и регистрации БАДов с доказанной эффективностью. Это займет некоторое время», - рассказал он.

При этом, по его словам, все БАДы проходят регистрацию в Роспотребнадзоре, что гарантирует их безопасность.

«Не думаю, что БАДы исчезнут с рынка, потому что они у нас регистрируются в Роспотребнадзоре. На рынке уже очень большое количество БАДов. Они могут исчезнуть в случае, если их никто покупать не будет. Но, кажется, этого никогда не случится. БАДы – это не лекарства, это пищевые добавки, это как пищевой продукт. Там проверяется только безопасность. Полезность и эффективность – это уже другая процедура и другая история. Речь идет о том, что у некоторых БАДов доказана медицинская эффективность, поэтому врачи могли бы их рекомендовать. Зарегистрированный БАД гарантирует безопасность. Две вещи надо просто различить», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роскачество обнаружило в интернет-магазинах более 400 биологически активных добавок с запрещенными веществами в составе, передает «Радиоточка НСН».

