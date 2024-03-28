ЦБ предупредил о мошенниках, требующих налоговые декларации
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, требующих подать декларацию, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Отмечается, что цель злоумышленников – обычные граждане и индивидуальные предприниматели, которые спешат сдать необходимые документы, а попадают на ложную ссылку, по которой требуется ввести личные данные.
Также мошенники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке для получения логина и пароля к личному кабинету «Госуслуг». Подобная схема позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным россиян, а также узнать информацию об абонентах.
Ранее сообщалось, что преступники начали использовать функцию трансляции экрана смартфона для кражи личных данные россиян. Видеозвонки позволяют злоумышленникам получить доступ к информации о банковских картах россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru