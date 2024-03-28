ЦБ предупредил о мошенниках, требующих налоговые декларации

Также мошенники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке для получения логина и пароля к личному кабинету «Госуслуг». Подобная схема позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным россиян, а также узнать информацию об абонентах.

Ранее сообщалось, что преступники начали использовать функцию трансляции экрана смартфона для кражи личных данные россиян. Видеозвонки позволяют злоумышленникам получить доступ к информации о банковских картах россиян, передает «Радиоточка НСН».

