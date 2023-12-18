В Госдуме предложили создать аналог Пушкинской карты в туризме

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской картой. По его словам, сейчас много платных спортивных секций, а покупка инвентаря для занятий спортом обходится дорого.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнилась в целесообразности введения спортивной карты по аналогии с Пушкинской.

