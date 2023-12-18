В Госдуме предложили создать аналог Пушкинской карты в туризме

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил создать аналог Пушкинской карты в туризме, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что пока не знает, как данный проект реализовать и на какую категорию граждан его распространить в туризме.

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Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской картой. По его словам, сейчас много платных спортивных секций, а покупка инвентаря для занятий спортом обходится дорого.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнилась в целесообразности введения спортивной карты по аналогии с Пушкинской.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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