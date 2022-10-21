В Госдуме предложили сократить рабочую неделю семьям мобилизованных
В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего дня на один час для жен и мужей мобилизованных россиян. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
«На время отсутствия мобилизованного гражданина установить для работающих матерей (отцов) с детьми сокращенную рабочую неделю. Предлагается вместо 40 часовой рабочей недели установить 35 часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы», - говорится в пояснительной записке.
Также парламентарии предлагают обязать работодателя предоставлять родителям и женам (мужьям) мобилизованных россиян отпуска без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году. Сегодня работодатели могут отказать в предоставлении такого отпуска, в связи с тем, что его предоставление является не их обязанностью, а только правом.
Ранее депутат Нина Останина анонсировала новый законопроект о выплате 300 тысяч семьям мобилизованных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Иран призвал своих граждан покинуть Украину
- Краснов: С началом спецоперации участились призывы к насилию
- Эрдоган: Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16
- Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
- СМИ: В России обсуждают способы балансировки импорта и экспорта
- Заместители Мишустина будут курировать технологические сферы
- Новая Зеландия обязала чиновников отказаться от «непонятного» языка
- Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина арестовали за взятку
- ФОМ: уровень беспокойства россиян снизился
- Российский дипломат заявил о недопустимости «оголтелых фейков» в ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru