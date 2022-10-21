В Госдуме предложили сократить рабочую неделю семьям мобилизованных

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего дня на один час для жен и мужей мобилизованных россиян. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«На время отсутствия мобилизованного гражданина установить для работающих матерей (отцов) с детьми сокращенную рабочую неделю. Предлагается вместо 40 часовой рабочей недели установить 35 часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы», - говорится в пояснительной записке.

Также парламентарии предлагают обязать работодателя предоставлять родителям и женам (мужьям) мобилизованных россиян отпуска без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году. Сегодня работодатели могут отказать в предоставлении такого отпуска, в связи с тем, что его предоставление является не их обязанностью, а только правом.

Ранее депутат Нина Останина анонсировала новый законопроект о выплате 300 тысяч семьям мобилизованных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

