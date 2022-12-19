В Госдуме предложили сократить рабочий день россиянам с проблемами с сердцем

Парламентарий направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором сослался на результаты исследований отечественных и зарубежных специалистов, согласно которым в зимний период увеличивается количество инфарктов и граждане чаще обращаются к медикам за экстренной помощью по причине обострения проблем с сердечно-сосудистой системой.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки — введения сокращённых на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил депутат.

Ранее врач общей практики Анастасия Жданова заявила, что переохлаждение не является причиной заболеваний репродуктивной системы у женщин, пишут «Известия».

