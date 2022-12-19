В Госдуме предложили сократить рабочий день россиянам с проблемами с сердцем
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сократить рабочие дни зимой для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает RT.
Парламентарий направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором сослался на результаты исследований отечественных и зарубежных специалистов, согласно которым в зимний период увеличивается количество инфарктов и граждане чаще обращаются к медикам за экстренной помощью по причине обострения проблем с сердечно-сосудистой системой.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки — введения сокращённых на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил депутат.
Ранее врач общей практики Анастасия Жданова заявила, что переохлаждение не является причиной заболеваний репродуктивной системы у женщин, пишут «Известия».
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