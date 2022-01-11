В Госдуме предложили снизить заработную плату депутатов до средней по стране
Зарплата парламентариев Госдумы должна соответствовать средней заработной плате по стране. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Делягин отметил, что депутаты Госдумы получают все необходимые меры государственной поддержки. В то же время парламентарий обратил внимание на то, что ока предложения о корректировке зарплат депутатов Госдумы не рассматривались.
«Я считаю, что депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране, и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране», — объяснил Делягин.
Также Делягин положительно оценил решение правительства Казахстана не повышать зарплаты депутатов в течение пяти лет
Ранее сообщалось, что средний размер заработной платы в России по итогам 2021 года превысил 54 тыс. рублей.
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