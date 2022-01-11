В Госдуме предложили снизить заработную плату депутатов до средней по стране

Делягин отметил, что депутаты Госдумы получают все необходимые меры государственной поддержки. В то же время парламентарий обратил внимание на то, что ока предложения о корректировке зарплат депутатов Госдумы не рассматривались.

«Я считаю, что депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране, и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране», — объяснил Делягин.

Также Делягин положительно оценил решение правительства Казахстана не повышать зарплаты депутатов в течение пяти лет

Ранее сообщалось, что средний размер заработной платы в России по итогам 2021 года превысил 54 тыс. рублей.

