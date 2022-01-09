Депутат Госдумы Щапов: Повысить до 50% НДФЛ для сверхдоходов
Первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил увеличить налог на сверхприбыль для состоятельных россиян до 50%, сообщает URA.RU.
«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40—50% для сверхдоходов», — цитирует его RT.
Парламентарий заявил, что в России возникает серьёзный социальный разлом.
Поэтому Щапов предложил также снизить до 5% или до нуля ставку НДФЛ тем, кто получает минимальный размер оплаты труда или еще меньше.
По мнению парламентария, таким благодаря нововведениям, в России будет сформирована справедливая налоговая система. Она позволит сократить разрыва в доходах и снизить социальную напряженность.
Ранее первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что вводить прогрессивную шкалу НДФЛ в России всё ещё рано.
«Важно проводить дифференциацию подоходного налога, но осторожную и, главное, целевую, так как вы знаете, что эти деньги идут на лечение детей, болеющих тяжелыми орфанными заболеваниями. Торопиться с дальнейшим повышением подоходного налога мы считаем преждевременным. Первый осторожный шаг в таком направлении (ставка 15% на доходы свыше 5 млн рублей - прим. НСН), который предложил президент, - это правильный путь, потому что мы прекрасно помним ситуацию, которая была до введения так называемой плоской шкалы налога. Там налог разнился от 12% до 30%, но 30% не платил практически никто. 96% платило по низкой ставке. Значительная часть доходов ушла в тень, а введение плоской шкалы в 2000 году позволило резко, на 80% увеличить собираемость подоходного налога. И это, хочу напомнить, позволило закрыть долги по заработной плате перед работниками бюджетной сферы, которые существовали на начало 2000 года», - заявил депутат.
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