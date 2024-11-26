В Госдуме предложили снизить величину коэффициента для получения страховой пенсии

Парламентарии заявили, что это даст возможность большему числу граждан получить страховую пенсию. Сегодня для приобретения права на страховую пенсию по старости необходимо, чтобы величина ИПК составляла 30 баллов. При этом, что за год можно получить максимум 10 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

Депутаты отмечают, что к моменту выхода на заслуженный отдых не все трудоустроенные россияне могут накопить 30 баллов. При заработке в размере минимальной заработной платы (около 19 242 рублей), возможно получить только чуть более одного балла ИПК. Те, кто ежемесячно трудится за минимальную зарплату, смогут накопить 30 баллов только в случае, если их трудовой стаж составит минимум 30 лет.

Ранее в России предложили вдвое увеличить пенсии работающим пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

