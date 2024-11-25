Глава Соцфонда допустил дополнительную индексацию пенсий в 2025 году
Кроме запланированной 1 января на 7,3% индексации, в 2025 году пенсии могут проиндексировать дополнительно. Об этом заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков.
Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, он указал, что это может произойти в случае, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозного показателя.
«Если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит», - указал Чирков.
Ранее председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что работающие пенсионеры в России должны получать пенсию почти вдвое больше, чем сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru