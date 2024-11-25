Глава Соцфонда допустил дополнительную индексацию пенсий в 2025 году

Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, он указал, что это может произойти в случае, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозного показателя.

«Если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит», - указал Чирков.

Ранее председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что работающие пенсионеры в России должны получать пенсию почти вдвое больше, чем сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

