В Минтруде анонсировали индексацию выплат неработающим пенсионерам с 1 января

«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», — приводит слова министра «Интерфакс».

Кроме того, глава Минтруда напомнил, что в текущем году впервые с 1 июня была проведена промежуточная индексация пенсий на 10%, пишет RT. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

Между тем доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова сообщила, что некоторые россияне получат пенсию в декабре дважды. Как пояснила эксперт, граждане, пенсия которым начисляется до восьмого числа месяца, получат выплату за январь в конце декабря, пишет «Свободная пресса».

