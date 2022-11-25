В Минтруде анонсировали индексацию выплат неработающим пенсионерам с 1 января
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют на 4,8% с 1 января. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе парламентского диалога в Совете Федерации.
«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», — приводит слова министра «Интерфакс».
Кроме того, глава Минтруда напомнил, что в текущем году впервые с 1 июня была проведена промежуточная индексация пенсий на 10%, пишет RT. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.
Между тем доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова сообщила, что некоторые россияне получат пенсию в декабре дважды. Как пояснила эксперт, граждане, пенсия которым начисляется до восьмого числа месяца, получат выплату за январь в конце декабря, пишет «Свободная пресса».
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