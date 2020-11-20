В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев из партии «Единая Россия» предложил наказывать автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч, сообщает агентство «Москва».
По словам депутата, водительские права выдают гражданину для того, чтобы он ездил по правилам и превышение скорости даже на 1 км/ч уже является нарушением ПДД. «Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», - добавил единоросс.
По мнению Васильева, отмена нештрафуемого порога в 20 км/ч и наказание за превышение на 1 км/ч, изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Парламентарий считает, что злостными нарушителями являются те водители, кто «каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим».
Депутат отметил, что в целом это вопрос о культуре нашего общества и соблюдении законов, и людям необходимо ещё раз донести, что нарушать ПДД нельзя. «Это приводит к смерти», - подчеркнул Васильев.
Ранее Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Согласно действующему законодательству, за превышение установленной скорости движения более чем на 20 км/ч, но менее 40 км/ч, водителю выписывают штраф в размере 500 рублей.
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