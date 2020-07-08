В Госдуме предложили сделать все больничные электронными

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил перейти к системе автоматической выдачи электронных больничных листов. Депутат отметил, что у него вызывает вопросы положение, согласно которому электронные больничные выдаются только по запросу пациента, пишет ТАСС. Парламентарий считает более приемлемым вариантом тот, при котором по желанию будут выдаваться бумажные листы нетрудоспособности, а не наоборот.

Ранее в среду, 8 июля, правительство России утвердило алгоритм оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний. В нем прописана, в том числе, возможность выдачи больничных листов и рецептов в электронном виде с согласия пациента. В кабмине подчеркивают, что утвержденный алгоритм действий был отработан во время пандемии COVID-19 и показал свою эффективность, пишет Ura.ru.